Disney Channel 09:50 bis 10:15 Magazin Art Attack D, GB, USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken In jedem Menschen steckt ein Künstler. Wer das noch nicht bemerkt hat, entdeckt es mit der Bastelshow Art Attack. Nicolás Artajo entführt die kleinen Zuschauer in eine kreative Bastelwelt und regt zum Schneiden, Kleben, Ausmalen und Mitgestalten an. Umgeben von riesigen Farbtuben und überdimensionalen Stiften zaubert Nicolás aus den unscheinbarsten Dingen tolle Sachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Art Attack Regie: Fernando Berreta Drehbuch: Natalia Califano, Diego Fleisher, Benedikt Weber

