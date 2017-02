sixx 17:35 bis 18:25 Mysteryserie Beauty and the Beast Wer bin ich? USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Wieder da Merken Drei Monate sind vergangen, seit Muirfield Vincent entführt hat. Catherine ist rastlos auf der Suche nach ihm und vernachlässigt ihre Arbeit als Polizistin. Ausgerechnet Gabe Lowan überbringt ihr eines Tages die Nachricht, dass JT Vincent gefunden hat. Doch ihr Geliebter hat sich verändert: Seine Narbe im Gesicht ist verschwunden, er hat sein Gedächtnis verloren, und er scheint noch stärkere tierische Sinne und übermenschliche Kräfte zu haben als zuvor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Sendhil Ramamurthy (Gabe Lowan) Austin Basis (JT Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Nicole Gale Anderson (Heather Chandler) Ted Whittall (Agent Bob Reynolds) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Brad Kern, Sherri Cooper-Landsman, Jennifer Levin, Ron Koslow Kamera: Bruce Chun Musik: Jim Guttridge, Sean Hosein Altersempfehlung: ab 12