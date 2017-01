sixx 20:15 bis 21:10 Dokusoap Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen! Ein Haus mit Schuhschrank USA 2015 16:9 HDTV Merken In Woodway, Texas, suchen die Gaines ein neues Zuhause für Mike, Val und ihre drei Kinder. Die Bedingungen: Das Haus soll in der Nähe ihrer Kirche, der Schule und eines Supermarktes sein, aber gleichzeitig viel Grün rundherum haben. Reicht das Budget von knapp 300.000 Dollar um alle Wünsche zu erfüllen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Chip Gaines, Joanna Gaines Originaltitel: Fixer Upper Altersempfehlung: ab 6