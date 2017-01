Sky 1 22:25 bis 23:25 Krimiserie Die Brücke - Transit in den Tod Folge: 23 S, DK, D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Video führt die Polizei zum Aufenthaltsort des entführten Hans. Doch der Zugriff verläuft anders als gedacht: Der Kidnapper ist tot und von Hans fehlt jede Spur. Währenddessen wird Morten Anker erschossen aufgefunden. Genauere Untersuchungen ergeben, dass die grausamen Morde zusammenhängen und alle Opfer in Verbindung mit Lise Friis Andersen stehen. Die beteuert nach wie vor ihre Unschuld. Aber vielleicht kann sie helfen, den Täter in eine Falle zu locken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sofia Helin (Saga Norén) Thure Lindhardt (Henrik Sabroe) Dag Malmberg (Hans Pettersson) Sarah Boberg (Lillian Larsen) Maria Kulle (Linn Björkman) Rafael Pettersson (John) Ann Petrén (Marie-Louise) Originaltitel: Bron / Broen Regie: Henrik Georgsson Drehbuch: Hans Rosenfeldt, Erik Ahrnbom Kamera: Carl Sundberg Musik: Uno Helmersson Altersempfehlung: ab 16