Sky 1 17:45 bis 18:10 Comedyserie Parks and Recreation Safer Sex mit Leslie Knope USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Unter Pawnees Senioren bricht eine sexuell übertragbare Krankheit aus. Nun fühlt sich Leslie (Amy Poehler) dazu berufen, Sexualkundeunterricht zu geben. Unterdessen hilft Ron (Nick Offerman) Tom (Aziz Ansari) dabei, sich in einem Leben ohne Technik zurechtzufinden, da man ihm seine Spielzeuge weggenommen hat. Und Ben (Adam Scott) und April (Aubrey Plaza) treffen zum ersten Mal auf den Kongressabgeordneten Murray. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Craig Zisk Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Alan Yang Musik: Mark Rivers Altersempfehlung: ab 6