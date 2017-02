Sky 1 09:45 bis 10:35 Abenteuerserie Hooten & the Lady Das 51ste Ei GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Von einem alten Moskauer Freund erfährt Hooten (Michael Landes), dass es das sagenumwobene 51. Fabergé-Ei tatsächlich gibt. Es gelingt ihm, Alex (Ophelia Lovibond) für die Suche nach dem wertvollen Schatz zu begeistern. Doch auch die Kriminelle Valerya (Olivia Grant), eine alte Studienkollegin von Alex, ist hinter dem Prunkei her. Hooten macht indes eine schockierende Entdeckung: Sein alter Widersacher, der für den Tod von Hootens Frau und Kind verantwortlich ist, lebt noch. - Mit Action & Fun um die Welt: mitreißende Abenteuerserie im Stil von 80er-Jahre-Hits wie "Indiana Jones". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Landes (Hooten) Ophelia Lovibond (Lady Alexandra Lindo-Parker) Ophelia Lovibond (Lady Alex Spencer-Parker) Shaun Parkes (Clive Stephenson) Jessica Stevenson (Ella Bond) Olivia Grant (Valeria) Anton Lesser (Hercules) Originaltitel: Hooten & the Lady Regie: Julian Holmes Drehbuch: Tony Jordan, James Payne, Jeff Povey, Sarah Phelps, Richard Zajdlic Altersempfehlung: ab 12

