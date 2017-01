RTL Crime 20:15 bis 21:10 Serien Inside Men GB 2012 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Das Trio trifft sich, um die Beute aufzuteilen. Dabei geraten Chris und John aneinander: Chris greift John an und behauptet, dass John den Raub begangen habe, um Macht gegenüber anderen Menschen auszuüben. Rückblick: Die Räuber besprechen und proben den Überfall. Als die Nerven mit Chris durchgehen, geht er zur Polizei und nennt John als Anführer für den kommenden Überfall. Der Boss der außenstehenden Helfer, der bei dem Raub eine tragende Rolle spielen sollte, wird von der Polizei festgenommen. Keines der Leben der "Inside Men" wird so sein, wie zuvor... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steven Mackintosh (John) Ashley Walters (Chris) Warren Brown (Marcus) Nicola Walker (Kirsty Coniston) Hannah Merry (Olivia Doyle) Irfan Hussein (Kalpesh) Gregg Chillin (Riaz) Originaltitel: Inside Men Regie: James Kent Drehbuch: Tony Basgallop Kamera: Tim Fleming Musik: Paul Englishby Altersempfehlung: ab 16