Sky Atlantic HD 00:00 bis 00:55 Actionserie Banshee - Small Town. Big Secrets. Kampf der Geschlechter USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Carrie (Ivana Milicevic) und Lucas (Antony Starr) verbringen eine leidenschaftliche Nacht zusammen. Als Carrie aufbrechen will, bittet Lucas sie bei ihm zu bleiben, doch sie erwidert, dass die letzten Stunden ihr Abschiedsgeschenk für ihn waren. Es entwickelt sich ein heftiger Streit, in dem Carrie zugibt, dass Deva Lucas' Tochter ist. Carrie drängt Lucas, endlich aus Banshee zu verschwinden - andernfalls würde sie ihn umbringen. - Nichts für schwache Nerven: knallharte Actionserie von Serienmeister Alan Ball ("True Blood"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antony Starr (Lucas Hood) Ben Cross (Mr. Rabbit) Cedric Stewart (Damien Sanchez) Frankie R. Faison (Sugar Bates) Ivana Milicevic (Carrie Hopewell) Rus Blackwell (Gordon Hopewell) Ryann Shane (Deva Hopewell) Originaltitel: Banshee Regie: Greg Yaitanes Drehbuch: David Schickler, Jonathan Tropper Altersempfehlung: ab 16