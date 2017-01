Sky Atlantic HD 22:10 bis 22:40 Comedyserie Getting on - Fiese alte Knochen Nachtschicht USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem ihre Kollegin Marguerite ausfällt, schiebt Schwester Didi (Niecy Nash) zunächst allein Nachtschicht auf der Pflegestation. Als eine schwedische Patientin eingeliefert wird, die kein Wort englisch spricht, gerät die Situation außer Kontrolle. Und Schwester Dawn (Alex Bortstein), die zur Unterstützung eintrifft, ist im angetrunkenen Zustand auch keine große Hilfe. Da tauchen auch noch Dr. James (Laurie Metcalf) und ihr Mann Richard auf. - Im Doku-Stil gedrehte Comedyserie, die mit groteskem Witz den Alltag auf einer Altenpflegestation beschreibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurie Metcalf (Dr. Jenna James) Alex Borstein (Dawn Forchette) Niecy Nash (Didi Ortley) Melvin Rodriguez (Patsy De La Serda) Ann Morgan Guilbert (Birdy Lamb) Daniel Stern (Richard James) Molly Shannon (Phyllis Marmatan) Originaltitel: Getting On Regie: Becky Martin Drehbuch: Mark V. Olsen, Will Scheffer Altersempfehlung: ab 12