Sky Atlantic HD 17:00 bis 18:00 Serien Boardwalk Empire Was die Biene tut USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Atlantic Citys Stadtkämmerer Nucky Thompson (Steve Buscemi) droht eine Verurteilung wegen Wahlfälschung. Doch auf der Geburtstagsparty des Bürgermeisters hat sein Anwalt einen Geistesblitz, der endlich die Wende bringen könnte. Jimmy Darmody und Mickey Doyle (Michael Pitt, Paul Sparks) wissen unterdessen nicht, wo sie ihr Überangebot an Schnaps loswerden sollen. Nucky dagegen geht einen ungewöhnlichen Deal ein, um wieder Alkohol nach Atlantic City zu liefern. - Emmyprämierte Mafiaserie von "Sopranos"-Mastermind Terence Winter. Schauspieler: Steve Buscemi (Enoch 'Nucky' Thompson) Michael Pitt (James 'Jimmy' Darmody) Kelly Macdonald (Margaret Schroeder) Michael Shannon (Agent Nelson Van Alden) Shea Whigham (Elias 'Eli' Thompson) Aleksa Palladino (Angela Darmody) Michael Stuhlbarg (Arnold Rothstein) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Ed Bianchi Drehbuch: Terence Winter, Steve Kornacki, Nelson Johnson, Bathsheba Doran, Itamar Moses Altersempfehlung: ab 12