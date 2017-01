Discovery Channel 22:30 bis 23:15 Dokumentation Unerklärlich - Rätselhafte Phänomene Der Fall Aleshenka GB 2014 Stereo 16:9 Merken Nie wussten wir mehr über das Universum, unsere Welt und unsere Spezies als heute. Technik und Wissenschaft entwickeln sich rasant weiter. Und dennoch gibt es Dinge, die wir einfach nicht erklären können: Mysteriöse Ereignisse, die auch die klügsten Köpfe vor ein Rätsel stellen und die im Widerspruch zu allem bisher Geglaubten stehen. Der Tod von über 100 Elchen im Sommer 2013 in New Mexico, ein 50 cm großes Skelett mit einem Alien-Kopf oder eine geheimnisvolle Unterwasserkreatur in Sibirien - die Dokumentarserie zeigt exklusive Originalaufnahmen von rätselhaften Phänomenen auf der ganzen Welt und versucht mit Hilfe von Augenzeugenberichten und Wissenschaftlern Unerklärliches z In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stuart Chambers (Lighthouse Keeper 5) Mike Crook (Thomas Marshall) Spencer Cummins (James Ducat) Rob Eadsforth (Superintendant Robert Muirhead) Steve McCarten (Joseph Moore) Matthew Neal (Donald McArthur) Originaltitel: The Unexplained Files Regie: Stan Griffin, John O'Mahony