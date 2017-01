Discovery Channel 20:15 bis 20:55 Dokumentation Expedition X - Unterwegs auf der Seidenstraße SIN 2016 Stereo 16:9 Merken Denise Keller und Liam Bates sind auf dem Abenteuer ihres Lebens: entlang der alten Seidenstraße reisen sie von China in die Türkei. Dabei zeigen sie auf, wie eine neue Generation von Entdeckern, Unternehmern und Innovatoren der alten Route wieder eine große Bedeutung für das 21. Jahrhundert schenken. Entlang ihres Weges erleben Liam und Denise die historische Pracht der Mogao-Grotten, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Sie besuchen die futuristischen Städte Yinchuan in China und Astana in Kasachstan, erkunden die innovativen Kantenschienensysteme, die den Transport über die Seidenstraße kinderleicht machen, und schließen sich dabei anderen Abenteurern an. Außerdem erfahren Liam und ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Expedition X: Silk Road Rising