Discovery Channel 17:35 bis 18:20 Dokumentation Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas Weihnachten auf See USA 2015 Stereo 16:9 Merken Wenn es darum geht, in kurzer Zeit ein paar tausend Dollar extra zu verdienen, fahren die Krabbenfischer sogar an Weihnachten raus aufs Meer! Welcher Seemann will schon daheim in der warmen Stube hocken, wenn man die Festtage bei stürmischem Wetter und eisigen Temperaturen an Deck verbringen kann? Johnathan Hillstrand jedenfalls nicht: Der Kapitän hat kurzerhand seinen halben Familienklan angeheuert, um die besinnliche Zeit gemeinsam auf der Time Bandit zu verbringen. Die Verwandtschaft packt an Bord kräftig mit an - aber ein durchgeknallter Decksmann vermiest die friedliche Stimmung ganz gehörig. Zuhause in Washington erhält Kapitänsanwärter Jake Anderson einen unerwarteten Anruf: Muss sich der frisch gebackene Papa zwischen Familie und Karriere entscheiden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Rowe (Narrator) Jonathan Hillstrand (Himself - Captain: Time Bandit) Axel Hillstrand (Himself - Deckhand: Time Bandit) Danny Chiu (Himself - Deckhand: Time Bandit) Philip Hillstrand (Himself - Greenhorn: Time Bandit) Jake Anderson (Himself - Deckhand & Engineer: Northwestern) Elliot Neese (Himself - Captain: Saga) Originaltitel: Deadliest Catch Musik: Didier Rachou Altersempfehlung: ab 12