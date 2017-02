Sky Sport Austria 08:30 bis 10:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SV Guntamatic Ried - SV Mattersburg, 18. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Regt sich da was in Mattersburg? Das Tabellenschlusslicht aus dem Burgenland rang am Mittwoch Rapid beim 1:1 einen Punkt ab, verkürzte den Abstand auf den Nichtabstiegs-Platz auf drei Zähler. Die SV ging gegen die Hütteldorfer sogar in Führung. Dass es mit dem Dreier dennoch nicht geklappt hat, liegt für Coach Ivica Vastic klar auf der Hand: "Vielleicht haben wir zu viel Kraft beim Jubeln verbraucht und dann so schnell den Ausgleich bekommen." Beim kommenden Auswärts-Match gegen die SV Ried wollen es die Mattersburger besser machen. Ried möchte dagegen nach drei sieglosen Partien in Folge selbst wieder einmal Jubeln. Wer hat am Samstagabend Grund zum Feiern? Kommentar: Gunther Schwarz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

