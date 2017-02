Heimatkanal 16:15 bis 17:50 Tanz Peter Steiners Theaterstadl - Das Prämienschwein D 1993 Stereo Merken Der Bauer Alois Wendl hat mit dem Pfisterer-Bauern eine Wette um 1000 Mark darüber abgeschlossen, dass sein Schwein Susi besser gemästet sei, als das des Pfisterer-Bauern. Dass ihre Männer um solch hohe Geldbeträge wetten, passt den beider Ehefrauen gar nicht, doch in diesem Fall könnte das Geld ja in der Familie bleiben, wenn die Pfisterer-Tochter Afra den Sohn des Wendl-Bauern, Luisl heiraten würde. Von dieser Idee jedoch scheinen diese beiden gar nicht begeistert zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Steiner (Alois Wendl, Bauer) Gerda Steiner (Stasi, seine Frau) Rudi Decker (Loisl, beider Sohn) Winfried Frey (Michl, Knecht) Gerda Steiner (Gundl, Magd) Manfred Maier (Dagobert Pfisterer, Bauer) Marlene Sachenbacher (Marein, seine Frau) Originaltitel: Steiners Theaterstadl Regie: Alfred Anders Drehbuch: Hans Lellis Kamera: Hans Vilser