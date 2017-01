Classica 20:15 bis 22:15 Oper Tschaikowsky, Eugen Onegin D 1988 Stereo 16:9 Merken Der tschechische Regisseur Petr Weigl verfilmte Peter Tschaikowskys Oper an authentischen Drehorten in Nordwestrußland. Er verwendete die Schallplattenaufnahme unter der Leitung von Georg Solti - mit Bernd Weikl (Onegin), Teresa Kubiak (Tatjana), Stuart Burrows (Lenski), Julia Hamari (Olga), Anna Reynolds (Larina), Nicolai Ghiaurov (Gremin), John Alldis Choir, Orchester des Royal Opera House Covent Garden - und ließ slowakische und tschechische Schauspieler dazu die tragische Liebesgeschichte zwischen Tatjana und Eugen Onegin spielen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bernd Weikl (Eugen Onegin) Teresa Kubiak (Tatyana) Stuart Burrows (Vladimir Lensky) Julia Hamari (Olga) Anna Reynolds (Madame Larina) Nicolai Ghiaurov (Gremin) Originaltitel: Tschaikowsky, Eugen Onegin Kamera: Dodo Simoncic Musik: Pyotr Ilyich Tchaikovsky