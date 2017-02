Spiegel Geschichte 00:05 bis 00:55 Dokumentation Die Wikinger Der Beginn einer Reise GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Wo liegt der Ursprung der kriegerischen Völker aus dem Norden Europas? Was brachte die Wikinger dazu, derart lange Seereisen zu unternehmen und fremde Länder heimzusuchen? Ein Blick in die Zeit vor der wikingischen Ära offenbart, warum die Wikinger von den britischen Inseln bis hin zum Kaspischen Meer plünderten und brandschatzten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Vikings