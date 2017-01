Sky Bundesliga 23:00 bis 01:00 Fußball Fußball: Bundesliga Werder Bremen - FC Bayern München, 18. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Für Werder kommt es zu Beginn des Jahres knüppeldick. Erst trafen die Bremer auf den BVB und verloren mit 1:2, und gleich danach erwarten sie zum Rückrundenauftakt den Titelverteidiger. "Wir freuen uns auf das Heimspiel gegen die Bayern", versichert Fin Bartels, "wir wollen die Chance nutzen, auch wenn sie klein ist. Freiburg hat gezeigt, dass man mit großem Engagement mithalten kann." Die Freiburger haben den Münchnern tatsächlich alles abverlangt, am Ende aber doch 1:2 verloren. Das erste Spiel nach der Winterpause sei "nie einfach", erklärt Bayern-Star Arjen Robben, "wir brauchen jetzt Spiele, um in den Rhythmus zu kommen." Moderation: Esther Sedlaczek, Experte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Esther Sedlaczek