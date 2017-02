Sky Bundesliga 09:30 bis 11:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga FC St. Pauli - VfB Stuttgart, 18. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Schlusslicht St. Pauli steht vor einer der schwersten Rückserien der Klubgeschichte. Das rettende Ufer ist zwar nur drei Punkte entfernt, aber die Leistungen in der Hinserie, vor allem in der Offensive, sorgten für Sorgenfalten. Mit elf Toren stellen die "Kiezkicker" zusammen mit dem FCK und dem KSC den schwächsten Angriff der Liga. Hoffnung auf Besserung weckten in der Vorbereitung mit tollen Leistungen Jan-Marc Schneider und Nico Empen. "Das war schon sehr gut, wie die beiden sich bewegt haben", lobte Trainer Ewald Lienen. Einen Stürmer mit Bundesligaerfahrung konnte in der Winterpause der VfB verpflichten. Vom FC Bayern kam Julian Green. "Ich will die Mannschaft beim Ziel In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

