Sky Krimi 00:20 bis 01:25 Krimiserie Der Alte Folge: 393 Unstillbare Gier D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Immobilienkaufmann Dieter Schalenbach wird in seiner Firma erschossen aufgefunden. Die Polizei stößt auf eine Vielzahl Verdächtiger. Es geht um Affären, wütende Mieter und einem Ex-Kriminellen, dessen Tochter in Schalenbachs Firma arbeitete. Voss und seine Kollegen brauchen Scharfsinn und Intuition, um die Zusammenhänge zu entwirren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan-Gregor Kremp (Hauptkommissar Richard Voss) Michael Ande (Gerd Heymann) Pierre Sanoussi-Bliss (Axel Richter) Markus Böttcher (Werner Riedmann) Christina Rainer (Dr. Franziska Sommerfeld) Uwe Ochsenknecht (Martin Ronnewald) Francis Fulton-Smith (Thomas Kirchmann) Originaltitel: Der Alte Regie: Raoul W. Heimrich Drehbuch: Robert Hummel, Ralf Kinder Kamera: Andreas Heine Musik: Titus Vollmer