Sky Comedy 17:05 bis 18:40 Komödie Lange Beine, kurze Lügen USA 2008 Dolby 16:9 Rektor Kirkpatrick (Bruce Willis) führt seine Highschool mit harter Hand. Doch dann werden an seiner Schule die Zulassungstests für die Uni gestohlen. Schülerreporter Bobby (Reece Thompson) und die schöne Francesca (Mischa Barton) versuchen, den Diebstahl aufzuklären. Dabei decken sie einen viel größeren Skandal auf, der beinahe zu einem Mord führt. - Doppelbödige, schräge Krimi-Satire mit einem herrlich selbstironischen Bruce Willis. Schauspieler: Bruce Willis (Schuldirektor Jared T. Kirkpatrick) Mischa Barton (Francesca Fachini) Reece Daniel Thompson (Bobby Funke) Michael Rapaport (Coach Z) Kathryn Morris (Krankenschwester Platt) Melonie Diaz (Clara Diaz) Josh Pais (Padre Newell) Originaltitel: Assassination of a High School President Regie: Brett Simon Drehbuch: Tim Calpin, Kevin Jakubowski Kamera: M. David Mullen Musik: Daniele Luppi Altersempfehlung: ab 12