Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza Die Welt der Musik USA 1965 1. Staffel, Folge 299: Für eine Jubiläumsfeier in Virginia City organisiert Ben Cartwright ein Konzert der Sängerin Angela Bergstrom. Kurz vor dem Auftritt versagt Angelas Stimme. Ben setzt alle Hebel in Bewegung, um die Veranstaltung zu retten. Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Viveca Lindfors (Angela Bergstrom) Winnie Collins (Mrs. Edna Brown) Jeanne Determann (Mrs. Finch) Originaltitel: Bonanza Regie: Gerd Oswald Drehbuch: Richard Carr, David Dortort Kamera: William P. Whitley Musik: David Rose