Jake ist mit der ganzen Familie (+ Spud und Trixie) nach Hong Kong in die Ferien gefahren,... denkt er. Denn in Wirklichkeit will Großvater mit ihm zur tausendjährigen Drachenversammlung gehen, die zufällig gerade zu der Zeit in einem magischen Tempel stattfindet, der nur alle tausend Jahre für eine Stunde erscheint. Chang und ihr Affe Bananas B. haben den Dunklen Drachen wieder erweckt, der just dort in Hong Kong alle Drachen willenlos machen und die Weltherrschaft an sich reißen will. Sie entführen Großvater und zwingen Jake, ihnen zu helfen. Die Freunde sind entschlossen, sich nicht geschlagen zu geben. Jakes Dad erfährt endlich, dass er in eine Drachenfamilie eingeheiratet hat und schließt sich mutig dem Kampf an. Da Drachen wenig Erfahrung mit bösen Drachen haben und somit auch nicht wissen, wie man sie bekämpft, gibt es nur eine Lösung: Ein Jäger des Clans muss her! Jake hat schon lange auf diese Chance gewartet, Rose wiederzusehen, die ja nach Hong Kong umgezogen ist. Als der entscheidende Kampf beginnt, wird die Zeit knapp. Wer den Tempel nicht rechtzeitig verlässt, sitzt die nächsten tausend Jahre dort fest. Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Nicholas Filippi, Steve Loter, Christian Roman Drehbuch: Eddie Guzelian Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6