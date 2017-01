TNT Comedy 20:15 bis 20:35 Comedyserie Two and a Half Men Wonder Woman USA 2013 16:9 Merken Walden nimmt Alan mit zu einer Charity-Veranstaltung seiner Mutter Robin. Dort entdeckt Alan den Schwarm seiner Jugend: die Schauspielerin und Sängerin Lynda Carter, bekannt als "Wonder Woman". Als er erfährt, dass Waldens Familie eng mit ihr befreundet ist, ist er aus dem Häuschen. Er bekniet Walden, er solle ihn mit Lynda Carter verkuppeln. Schließlich erklärt sich Walden dazu bereit, Lynda und seine Mutter zum Abendessen einzuladen. Der Abend wird ein Desaster ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Lynda Carter) Angus T. Jones (Jake Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny) Mimi Rogers (Robin) Sprecher: Lynda Carter (Lynda Carter) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Susan McMartin, Don Reo, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12