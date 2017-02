TNT Comedy 17:25 bis 17:50 Comedyserie 2 Broke Girls Die Hochzeitstorte USA 2014 16:9 Merken Claire Guinness liebt Max' Cupcakes und bittet Caroline und Max, die Hochzeitstorte für ihren großen Tag zu backen. Auch wenn die Trauung bereits in drei Tagen stattfinden soll, nehmen die zwei den Auftrag an. Da sich Claire nicht entscheiden kann, wie die Torte werden soll, bereuen die beiden den Auftrag schon bald. Selbst am Hochzeitstag ist sie unsicher, ob nicht alles geändert werden sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Garrett Morris (Earl) Jonathan Kite (Oleg) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Lindsay Lohan (Claire Guinness) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Jean Sagal Drehbuch: Michelle Nader, Liz Astrof Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 12