National Geographic Wildlife 09:30 bis 10:20 Dokumentation Amerikas Nationalparks Great Smoky Mountains D, USA, GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Great-Smoky-Mountains-Nationalpark in den Appalachen hat seinen Namen nicht von ungefähr: Das ganze Jahr über verschleiert ein feiner Nebel aus Wasserdampf die Gipfel dieser Bergregion. Unter dem immerwährenden Dunst wimmelt es nur so vor Leben. Während Truthähne stolz um Weibchen werben und Schwarzbären ihre Jungen aufziehen, flimmern im nächtlichen Wald Millionen kleiner Glühwürmchen - magische Momente wie diese gibt es nur in den Great Smoky Mountains. "Amerikas National Parks" hat sie mit der Kamera eingefangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's National Parks

