TNT-Serie 09:30 bis 11:00 Krimi Columbo Wenn der Schein trügt USA 1976 20 40 60 80 100 Merken Der Magier Santini, der seit Jahren in den USA lebt, steht vor einem Problem: Der Nachtclub-Besitzer Jerome hat von Santinis dunkler Vergangenheit erfahren und will 50.000 Dollar Schweigegeld, da er andernfalls die Einwanderungsbehörde über Santini informieren will. Um nicht aufzufliegen, bringt der Magier Jerome um - und zwar, während er gerade eine Zaubershow aufführt. Ist es das perfekte Alibi? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Lt. Columbo) Jack Cassidy (Santini) Bob Dishy (Sgt. John J. Wilson) Nehemiah Persoff (Jesse Jerome) Robert Loggia (Harry Blandford) Cynthia Sikes (Della Santini) George Sperdakos (Thackery) Originaltitel: Columbo Regie: Harvey Hart Drehbuch: Michael Sloan Kamera: Richard C. Glouner Musik: Bernardo Segáll Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 267 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 123 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:55

Seit 67 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 57 Min.