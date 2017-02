ARTE 23:35 bis 01:20 Drama Kafkas Der Bau D 2014 Nach der Erzählung von Franz Kafka Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Franz ist Ende 40. Er hat etwas erreicht und lebt mit seiner Familie in einer hochgerüsteten Eigentumswohnung in einer guten Gegend. Niemand soll ihn hier stören. Franz ist unabhängig und stolz darauf. Seine Wohnung ist sein Bau. Was er nicht merkt: In seinem Bau ist er nicht allein. Anfangs verlässt Franz hin und wieder seine Wohnung. Draußen fühlt er sich beinah befreiter als in der Abgeschlossenheit seines Hauses. Die Angst um seinen Bau treibt ihn um, doch er betritt ihn nicht. Er beobachtet den Eingang von außen und stellt immer wieder neue Betrachtungen darüber an, ob er hier draußen nicht eigentlich sicherer wäre. Denn nur von draußen kann er die Perspektive potenzieller Gefahrenquellen nachvollziehen. Franz will hinein, doch die Angst, dabei gesehen zu werden, seine Sicherungen und Tarnungen zu verraten, hält ihn ab. Er bleibt lange draußen und wird überfallen. Franz verliert seinen Job. Seine Familie verschwindet. Vollkommen entkräftet kehrt er schließlich in seine Wohnung zurück. Ein Geräusch schreckt ihn auf. Er versucht, es zu ignorieren, aber er spürt immer mehr, dass er nicht allein ist. Irgendjemand ist in seinem Bau. Franz will sich verteidigen, will das Geräusch, den Eindringling, finden. Franz verändert sich, wird härter, will sich wehren. In seinem Kampf gegen die Bedrohung beginnt Franz, anfangs unmerklich, dann aber immer konsequenter, mit der Zerstörung dessen, was ihm am liebsten ist. Doch er entdeckt den Eindringling nicht. Er verfolgt ihn und wird selbst zum Verfolgten. Schließlich stehen sie sich gegenüber: der Eindringling und Franz - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Axel Prahl (Franz) Kristina Klebe (Frau von Franz) Josef Hader (Hausmeister) Devid Striesow (Handwerker) Robert Stadlober (Wachmann I) Fritz Roth (Wachmann II) Roeland Wiesnekker (Nachbar) Originaltitel: Kafkas Der Bau Regie: Jochen Alexander Freydank Drehbuch: Jochen Alexander Freydank Kamera: Egon Werdin Musik: Rainer Oleak Altersempfehlung: ab 12

