3sat 22:25 bis 23:55 Thriller Lautlose Morde A, D 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Der Investmentbanker Andreas Mersfeld steht kurz vor einem weiteren, erfolgreichen Deal. Doch dann erreicht ihn die Nachricht, dass seine depressive Frau Julia sich das Leben genommen hat. Vom erfolgreichen Verkauf des Medikamentenherstellers Pharma-Votec an einen Großinvestor verspricht Andreas sich einen Karrieresprung. Doch nicht nur der Selbstmord seiner Frau, sondern auch noch schwere Vorwürfe gegen Pharma-Votec werfen viele Fragen auf. Andreas Mersfelds depressive Frau Julia hat sich in der Psychiatrischen Klinik von Professor Merlow das Leben genommen habe. Unter Schock muss Andreas noch am gleichen Abend feststellen, dass Julias Mitpatientin Sarah sich im Trubel der Ereignisse aus der Klinik stehlen konnte und sich in Andreas Haus versteckt. Was Sarah behauptet, ist ungeheuerlich: Julia habe ein Medikament von Pharma-Votec, genommen, das gerade erst die Zulassung passiert hat und womöglich zu ihrem Suizid führte. Die entflohene Sarah macht einen zwar ängstlich-wirren, gleichzeitig aber auch entschlossenen Eindruck auf ihn. Inwiefern Andreas ihr trauen kann, bleibt zunächst unklar, denn sie ist die Frau von Professor Merlow und befindet sich seit Jahren wegen ihres auffällig aggressiven Verhaltens in der geschlossenen Abteilung der Merlowschen Klinik. Die mysteriösen Umstände von Julias Tod bewegen Andreas zum Handeln. Er beginnt zusammen mit Sarah bei Pharma- Votec zu recherchieren. Als Professor Merlow sich in die Suche einschaltet, überschlagen sich die Ereignisse. Andreas flüchtet mit Sarah bis nach Wien, wo er jedoch immer mehr Ungereimtheiten in ihrer Story aufdeckt. Ist sie tatsächlich die Frau, die sie vorgibt zu sein? Hat sie womöglich selbst bei Julias angeblichem Selbstmord die Hände im Spiel gehabt? Schauspieler: Fritz Karl (Andreas Mersfeld) Jessica Schwarz (Sarah Merlow) Kai Scheve (Carl Jungk) Tatjana Alexander (Julia Mersfeld) Martin Brambach (Geschäftsführer Votec) Hary Prinz (Dr. Brauweiler) Claudia Messner (Cilli Kulmbacher) Originaltitel: Lautlose Morde Regie: Jörg Grünler Drehbuch: Don Schubert Kamera: Markus Selikovsky Altersempfehlung: ab 12