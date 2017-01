3sat 20:15 bis 21:00 Magazin Busreise - Chinesen auf Europa-Tour A 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Chinas wachsende Mittelschicht ist zunehmend reisefreudig und reist besonders gerne nach Europa! Die meisten reisen im Bus. Auf dem Reiseplan stehen oft bis zu sechs Länder in zehn Tagen. Bis zum Jahr 2020 werden an die 16 Millionen chinesische Touristen erwartet. Das Filmteam hat eine solche Reisegruppe auf ihrer Europa-Tour begleitet. Beim Blick durch die Busfenster werden nicht nur kulturelle Unterschiede zwischen China und Europa offenbart. Die chinesischen Touristen überraschen mit unerwarteten Kommentaren über uns und unseren westlichen Lebensstil - und halten Europa mit Humor und Witz einen Spiegel vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Busreise - Chinesen auf Europa-Tour