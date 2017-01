Niederlande 1 20:35 bis 21:25 Sonstiges Tussen Kunst en Kitsch Cube Designs Museum Kerkrade NL 2016 HDTV Merken In het Cube Design Museum in Kerkrade taxeert expert Robert Aronson een blauw-witte plaquette. De vader van de huidige eigenaresse kocht dit stuk in 1979. Hij had dit stuk al een paar keer achter elkaar op een beurs zien hangen, maar telkens niet gekocht. Uiteindelijk deed hij het toch en kwam ontzettend blij en gelukkig thuis. Vlak daarna is hij overleden. Zijn dochter wilde maar een ding uit de hele boedelverdeling en dat was dit stuk. De plaquette heeft een diepe emotionele waarde voor haar. Expert Robert Aronson vertelt dat dergelijke plaquettes in Delft werden gemaakt, meestal naar voorbeeld van prenten. Deze is gemaakt naar een prent uit 1643 van Crispijn van den Broeck. Verder een drinkschaaltje. Expert Emiel Aardewerk vertelt dat dit een "Hansje in de Kelder" genoemd wordt. In de zeventiende eeuw werd de beker gebruikt om aan te kondigen dat de vrouw in verwachting was. De beker werd gevuld met wijn of kandeel. In het middelste gedeelte zitten onderin gaatjes waar de drank inloopt, waardoor uiteindelijk het figuurtje "Hansje" uit de "kelder" omhoog komt. Symbolisch voor het kind dat uit de baarmoeder tevoorschijn komt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Frits Sissing Originaltitel: Tussen kunst en kitsch Regie: Han Budding