Niederlande 1 17:10 bis 17:55 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2017 HDTV Merken In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart nodigen we alle fractievoorzitters uit. Deze keer is de beurt aan SP-leider Emile Roemer. Waarom denkt hij dat zijn partij het goed gaat doen op 15 maart? * Ook te gast is schrijfster en columniste Bregje Bleeker. Binnenkort verschijnt haar tweede roman, 'Eva'. Het is gebaseerd op het leven van haar moeder. Een ambitieuze hoogleraar die al voor haar 50ste getroffen werd door een progressieve hersenziekte. * Voedingsdeskundige Jaap Seidell ruimt weer een voedselmisverstand uit de weg. * In de keuken staat Francis Kuijk, finaliste van het laatste seizoen van Heel Holland bakt. Zij maakt overheerlijke loempia's met chilisaus. * Tenslotte een bijzonder optreden van zangeres en toetsenist Esther Groenenberg. Met haar nieuwste theatertour brengt ze een eerbetoon aan haar idool, de Amerikaanse singer-songwriter Carole King. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sybrand Niessen, Martine van Os Originaltitel: Tijd voor MAX