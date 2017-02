TNT Film 08:15 bis 10:10 Liebesfilm Frühstück bei Tiffany USA 1961 Nach dem Roman von Truman Capote 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die 18-jährige Holly Golightly aus der Provinz will sich in New York einen Millionär als Mann angeln. Nach einer durchfeierten Nacht steht sie sehnsüchtig vor den Schaufenstern von "Tiffany", dem teuersten Juwelier der Stadt. Dort macht sie dann ausgerechnet Bekanntschaft mit dem mittellosen Möchtegern-Schriftsteller Paul Varjak. Paul wird bald zu ihrem Vertrauten und erlebt noch ungeahnte Überraschungen mit dem kindhaft-zerbrechlichen Playgirl ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Audrey Hepburn (Holly Golightly) George Peppard (Paul Varjak) Patricia Neal (2-E) Buddy Ebsen (Doc Golightly) Martin Balsam (O.J. Berman) José Luis de Vilallonga (José) Alan Reed (Sally Tomato) Originaltitel: Breakfast at Tiffany's Regie: Blake Edwards Drehbuch: George Axelrod Kamera: Franz F. Planer Musik: Henry Mancini Altersempfehlung: ab 12

