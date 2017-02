RTS Un 00:20 bis 01:20 Krimi Mammon, la révélation La descente N 2014 Vegard Eriksen Stenberg, Gjermund Eriksen Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Après avoir découvert le lien entre les suicides de Daniel et Age Haugen, Peter est certain que quelqu'un les a poussés à se tuer, et que les tableaux en leur possession sont le symbole de la menace qui pesait sur eux. Au cours de son enquête, Peter entre en possession d'une vidéo montrant la mort d'un enfant dans un incendie volontaire. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Øigarden (Peter Verås) Terje Strømdahl (Tore Verås) Ingjerd Egeberg (Eva Verås) Alexander Tunby Rosseland (Andreas Verås) Lena Kristin Ellingsen (Vibeke Haglund) Nils Ole Oftebro (Frank Mathiesen) Anna Bache-Wiig (Inger Marie Steffensen) Originaltitel: Mammon Regie: Cecilie A. Mosli Drehbuch: Gjermund Eriksen Musik: Martin Horntveth