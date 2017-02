Niederlande 2 16:50 bis 17:50 Sonstiges Jeruzalem: Het ontstaan van de Heilige Stad De Dag des Oordeels GB 2011 HDTV Merken Simon Sebag Montefiore onderzoekt hoe deze unieke stad na de kruistochten uit de as herrees en werd herbouwd als wereldcentrum voor islamitische pelgrims. Hij beschrijft hoe er om de stad werd geruzied door de christelijke naties in Europa, hoezeer joden over de hele wereld naar de stad verlangden en hoe Jeruzalem uiteindelijk het decor werd voor een van de meest onoplosbare conflicten ter wereld. Beginnend in de middeleeuwen gaat Simon op een chronologische reis langs de heropleving van de stad onder de Mamelukken en de verovering door de Ottomanen, het grootste van alle islamitische rijken. Hij onderzoekt hoe de kenmerkende identiteit van de Arabische bevolking zich ontwikkelde onder de eeuwenlange Turks-Ottomaanse regering en hoe de stad werd gewaardeerd door de grote machten van het Europa van de 19de eeuw. Het programma onderzoekt de opkomst van het zionisme en de groeiende Joodse populatie in de stad en de oorsprong van het hedendaagse nationalistische conflict. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Simon Sebag Montefiore Originaltitel: Jerusalem: The Making of a Holy City