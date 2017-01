ZDF neo 23:10 bis 23:59 Krimiserie Scott & Bailey Folge: 22 Böse Überraschung GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Freundschaft zwischen Janet und Rachel steht vor dem Aus. Janet versucht zwar professionell zu bleiben, aber die fehlende Kommunikation zwischen den beiden behindert die Arbeit erheblich. Als jedoch ein alarmierender Notruf in der Polizeidienststelle ankommt, müssen sie ihre Differenzen beiseiteschieben und zusammenarbeiten. Denn ihre Chefin Gill wurde von Helen Bartlet in ihrem Auto überfallen und gekidnappt. Helen Bartlet will sich an der Polizeichefin rächen, da sie diese für ihr unglückliches Leben, seit Bekanntwerden der Morde ihres Vaters, verantwortlich macht. Mit einem Messer an ihrem Hals versucht Gill verzweifelt herauszufinden, wohin Helen fahren will und was sie mit ihr im Schilde führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Suranne Jones (DC Rachel Bailey) Lesley Sharp (DC Janet Scott) Amelia Bullmore (DCI Gill Murray) David Prosho (DC Ian Mitchell) Tony Mooney (DC Pete Readyough) Delroy Brown (DC Lee Broadhurst) Pippa Haywood (DCI Julie Dodson) Originaltitel: Scott & Bailey Regie: Morag Fullarton Drehbuch: Sally Wainwright Kamera: Toby Moore Musik: Ben Foster Altersempfehlung: ab 12