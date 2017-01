ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Das Duo Echte Kerle D 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Mord an Studienrat Lampert führt "Das Duo" an eine Schule, an der Täter und Opfer sich vermutlich begegnet sind. In deren Umfeld suchen Clara Hertz und Marion Ahrens auch das Motiv. Ist die Wut der russlanddeutschen Schülerin Wera Korwin und ihrer ehrgeizigen Mutter Oksana über eine vermeintlich ungerechte Benotung der Grund? Oder die Frustration der Schülerin Natalie über Zurückweisung und enttäuschte Liebe? Welche Rolle spielt die sich arglos gebende Witwe des Mordopfers, Franziska Lampert, welche mit einem schulinternen Konkurrenten ihres Mannes ein Verhältnis hat? Was geht in Marion vor, die sich von dem machohaften stellvertretenden Schuldirektor Bernd Gundermann, der einst Marions Sohn diskriminierte, leicht provozieren lässt? Und Clara erschrickt über die Erkenntnis, dass ihr junger Halbbruder Manuel nicht nur in die tatverdächtige Wera verknallt ist, sondern vielleicht auch mit dem Mord direkt zu tun hat. Eine "Duo"-Folge, in der es den Kommissarinnen schwerer als üblich fällt, zu dem Fall eine professionelle emotionale Distanz zu wahren In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlotte Schwab (Marion Ahrens) Lisa Martinek (Clara Hertz) Peter Prager (Viktor Ahrens) Bernhard Piesk (Frank Düblin) Ludwig Trepte (Manuel Hertz) Josefine Preuß (Wera Korwin) Helmut Zierl (Bernd Gundermann) Originaltitel: Das Duo Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Norbert Ehry Kamera: Pascal Mundt Musik: Stephan Massimo