ZDF neo 17:10 bis 18:35 Krimi Columbo Mord nach Takten USA 2001 Stereo 16:9 HDTV Der Komponist Findlay Crawford soll einen Oscar erhalten. Seinen Erfolg hat er jedoch seinem jungen Assistenten Gabriel McEnery zu verdanken und der will nicht länger im Hintergrund stehen. Überraschenderweise lenkt Crawford ein und bietet seinem Schützling an, bei einem Konzert dirigieren zu dürfen. Vor der Aufführung will Crawford mit Gabriel auf seine bevorstehende Karriere anstoßen. Doch im Sekt befindet sich ein Betäubungsmittel. Der Komponist verfrachtet den ohnmächtigen Gabriel aufs Dach und legt ihn auf die Falltüren eines Lastenaufzugs. Danach eilt er auf die Bühne und dirigiert - wie geplant - das Orchester. Als Gabriel über den Rand des Daches katapultiert wird, sieht alles nach einem schrecklichen Unfall aus. Der "Columbo"-Routinier Patrick McGoohan schrieb für diese Episode das Drehbuch. Er ist neben Peter Falk der Einzige, der bei der Erfolgsserie sowohl Regie geführt, Skripte verfasst als auch Rollen übernommen hat. Schauspieler: Peter Falk (Lt. Columbo) Billy Connolly (Findlay Crawford) Richard Riehle (Sgt. Degarmo) Chad Willett (Gabriel McEnery) Scott Atkinson (Tony) Charles Cioffi (Sidney Ritter) Hillary Danner (Rebecca) Originaltitel: Columbo Regie: Patrick McGoohan Drehbuch: Jeffrey Cava, Patrick McGoohan Kamera: Jiggs Garcia Musik: Dick De Benedictis