RTS Deux 17:35 bis 18:00 Trickserie Les Simpson Simpsons Horror Show XIX USA 2008 Introduction : Homer tente de voter pour Obama mais la machine de vote l'en empêche et vote systématiquement pour McCain. How to Get Ahead in Dead-Vertising : Homer entreprend de tuer des célébrités afin de pouvoir librement les imiter sans devoir payer d'ayant-droit. Schauspieler: Dan Castellaneta (Homer Simpson / Grampa Simpson / Krusty the Clown / Groundsk) Julie Kavner (Marge Simpson (voice)) Nancy Cartwright (Bart Simpson / Nelson Muntz / Ralph Wiggum / Maggie Simpson) Yeardley Smith (Lisa Simpson (voice)) Hank Azaria (Moe Szyslak / Chief Wiggum / Comic Book Guy / Apu / Old Jewi) Harry Shearer (Principal Skinner) Marcia Wallace (Edna Krabappel (voice)) Originaltitel: The Simpsons Regie: Bob Anderson Drehbuch: Matt Warburton Altersempfehlung: ab 6