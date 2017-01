ZDF 20:15 bis 22:00 Sonstiges Landgericht - Geschichte einer Familie D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Claire gelingt es, ihre Familie wieder zusammenzuführen, doch nichts ist mehr so, wie es einmal war: Richard wird als Richter rasch mit einer fehlgeleiteten Wiedergutmachungspolitik konfrontiert, und die Kinder wollen lieber in England bleiben. Richard kehrt zurück, um ein neues Deutschland aufzubauen, Recht und Gerechtigkeit wiederherzustellen. Doch er muss sich an zahlreichen bürokratischen Hürden abarbeiten, bevor ihm schließlich eine Stelle als Richter in Mainz angeboten wird. Auch hier ist er verstört, wie viele Juristen nahtlos vom NS-Regime auf hohe Posten in der Nachkriegs-Justiz gewechselt sind. – Starkes Finale der gelungenen Romanverfilmung In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ronald Zehrfeld (Richard Kornitzer) Johanna Wokalek (Claire Kornitzer) Barbara Auer (Esther Coen) Ulrike Kriener (Hilde Richter) Katharina Wackernagel (Barbara Dreis) Felix Klare (Hans Buch) Saskia Reeves (Mrs. Hales) Originaltitel: Landgericht - Geschichte einer Familie Regie: Matthias Glasner Drehbuch: Heide Schwochow Kamera: Jakub Bejnarowicz Musik: Lorenz Dangel