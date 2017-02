ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Feinstaub-Alarm - Wie kommen die Grenzwerte zustande? / Reizdarm - Ein wenig bekanntes Volksleiden / Skiurlaub in der Slowakei - Günstige Ferien in Osteuropa D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In Teheran geboren, kam Pegah Ferydoni mit zwei Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland und lebt seitdem in Berlin. Bekannt wurde sie durch die Fernsehserie "Türkisch für Anfänger". Mittlerweile hat die 33-Jährige in zahlreichen Serien sowie Fernseh- und Kinofilmen mitgespielt. Sie gilt als Naturtalent, denn eine Schauspielschule hat sie nie besucht. Neben ihrer Schauspielkarriere hat sie 2002 die Band "Shanghai Electric" gegründet, deren Sängerin und Frontfrau sie ist. Bei "Volle Kanne" spricht sie unter anderem über ihren aktuellen ZDF-Film "Fluss des Lebens - Geboren am Ganges", der am 5. Februar 2017 um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadine Krüger Gäste: Gäste: Pegah Ferydoni (Schauspielerin) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

