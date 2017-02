Das Erste 00:20 bis 01:53 Drama Königin der Nacht D 2016 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Inge und Ludwig sind Vollerwerbsbauern im Schwarzwald, mit Milchkühen und einer Käserei. Alles biologisch, alles höchste Qualität. Trotz der harten Arbeit ist es ein erfülltes Leben mit den beiden Kindern Marie und Mats. Wäre da nicht die finanzielle Situation. So viel die beiden auch arbeiten und sich anstrengen, sie schaffen es nicht, genügend einzunehmen. Die Schulden fressen sie auf, der Hof gerät in Gefahr. Inge entschließt sich, einen Nebenjob zu suchen. Allerdings hilft ihr zusätzlicher Verdienst als Kellnerin in einer Bar nicht entscheidend weiter. Als sich die Gelegenheit bietet, bei einem Escortservice anzufangen, beschließt das Paar gemeinsam, dass Inge sich darauf einlässt. Nun kann man sie, diskret, stilvoll und eindeutig, für gewisse Stunden buchen. Weniger Zeitaufwand, mehr Geld - der Plan funktioniert. Inge beginnt sogar, manche Seiten des Jobs zu genießen: die Aufmerksamkeit für sie als Frau, die unbefangene Erotik. Trotz der Doppelbelastung blüht sie in gewisser Weise auf. Für Ludwig allerdings wird es dadurch schwieriger, mit der Situation zurechtzukommen. Inge gibt ihr Bestes, um seine Eifersucht zu beschwichtigen. Aber dann verliebt sich einer ihrer Kunden in sie und die Situation eskaliert. Ein Paar ist bereit, ungewöhnliche Wege zu gehen, um seinen Traum vom naturnahmen Bauernleben zu retten. Gefangen zwischen Schuldendienst und Milchpreisverfall soll ein ungewöhnlicher Nebenjob die Lösung bringen. Aber was für die eine auch eine Befreiung bereithält, empfindet der andere als Zurückweisung. Aus diesem Dilemma scheint ein gemeinsamer Ausweg immer schwerer möglich. Die Geschichte von "Königin der Nacht" basiert auf einer realen Vorlage, auf deren Grundlage Katrin Bühlig und Burt Weinshanker das Drehbuch schrieben. Regisseurin Emily Atef bringt ihr Interesse an Paarbeziehungen und Ausnahmesituationen auch in diese Arbeit ein. Sie lässt in ihrer Inszenierung Silke Bodenbender und Peter Schneider viel Freiraum, in ihren Rollen gegenläufige innere Wege zu gehen und auch widersprüchliches Verhalten mit großer Glaubhaftigkeit zu entfalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silke Bodenbender (Inga Scholz) Peter Schneider (Ludwig Scholz) Hary Prinz (Oliver Wernicke) Pablo Lützow (Mats Scholz) Helena Lützow (Marie Scholz) Matthias Breitenbach (Uwe Slowinski) Cornelia Gröschel (Caro) Originaltitel: Königin der Nacht Regie: Emily Atef Drehbuch: Katrin Bühlig, Burt Weinshanker Kamera: Jürgen Carle Musik: Cyril Atef