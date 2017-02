MDR 00:05 bis 01:25 Musik Rockpalast: Alligatoah Alligatoah D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Lukas Strobel alias Alligatoah ist ein Exot in der deutschen HipHop-Szene. Obwohl er sich in seiner Anfangszeit laut eigener Aussage an deutschem Battle-Rap der Aggro Berlin-Spielart orientierte, erinnern seine Live-Shows eher an eine Kabarett-Revue als knallharte Rap-Performances. Auch musikalisch und von den Lyrics her unterscheidet sich Alligatoah sehr von seinen Kollegen: Die Struktur seiner Songs entspricht klassischen Popsongs, es ist viel Gesang und Gitarre zu hören, und bei den Lyrics handelt es sich öfter um Satire als um fiese Verbalattacken. Dabei ist er nicht unkritisch, sondern behandelt in seinen Raps Themen wie religiösen Eifer oder Sexismus. Der Erfolg gibt ihm Recht: Sein Album "Triebwerke" erreichte Platz 1 der deutschen Albumcharts, und 2014 war er für die 1LIVE Krone als bester HipHop-Act nominiert. Ihr seht eine Konzertausstrahlung vom 31. Open-Air-Musikfestival "Summerjam 2016" am Fühlinger See in Köln mit folgenden Titeln: "Denk an die Kinder (Intro Version)", "Amnesie", "Vor Gericht", "Lass liegen", "Trailerpark Medley", "Hab ich recht", "Gute Bekannte", "Du bist schön", "Fick ihn doch", "Teamgeist", "Musik ist keine Lösung", "Doktor spielen", "Trostpreis", "Es ist noch Suppe da", "Trauerfeier Lied" und "Willst Du". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rockpalast