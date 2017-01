FOX 22:20 bis 23:20 SciFi-Serie Doctor Who Die Zeit des Doktors - Weihnachtsspecial 2013 GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Die geballten Kräfte aller zerstörerischen Spezies des gesamten Universums sammeln sich und umzingeln einen verschlafenen Planeten. Angelockt wurden sie durch ein unheimliches, von den Sternen widerhallendes Signal - und mitten in diesem Treiben befindet sich der Doktor. Nachdem er Clara Oswald von einem Weihnachtsessen mit der Familie erlöst hat, muss der Zeitreisende gemeinsam mit seiner besten Freundin herausfinden, was das rätselhafte Signal zu bedeuten hat - für das eigene Schicksal und das des Universums. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) Jenna-Louise Coleman (Clara) Peter Capaldi (The Doctor) Orla Brady (Tasha Lem) James Buller (Dad) Elizabeth Rider (Linda) Sheila Reid (Gran) Originaltitel: Doctor Who Regie: Jamie Payne Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Neville Kidd Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 12