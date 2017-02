Disney Cinemagic 08:30 bis 10:35 Komödie Ein Zwilling kommt selten allein USA 1998 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hallie ist ein cooles Mädchen aus Kalifornien. Annie ist ein liebenswertes Großstadtkind aus London. Sie treffen sich zufällig in einem Ferienlager und glauben, dass sie rein gar nichts miteinander verbindet... bis sie bemerken, dass sie sich nicht nur verblüffend ähnlich sehen, sondern auch ihre Vergangenheit wie ein Puzzle zusammenpasst: Hallie und Annie sind Zwillinge. Sie beschließen, Rollen zu tauschen und ihre Eltern wieder zusammenzubringen. Wer hat nicht als Kind Erich Kästners Das doppelte Lottchen gelesen oder den deutschen Film von 1950 gesehen? Kästners beliebte Geschichte wurde als Vorlage zu der Disney-Komödie Ein Zwilling kommt selten allein wieder hervorgeholt -- ein Zwillingspärchen trifft sich zum ersten Mal im Sommerlager und schwört, ihre seit langem geschiedenen Eltern wieder zusammenzuführen -- und zu einer Komödie der 90er Jahre gemacht. Diesmal werden die Zwillinge, die beide mit ihrem jeweiligen Elternteil zusammenleben (Dennis Quaid und Natasha Richardson), von Filmneuling Lindsay Lohan gespielt, die beide Rollen, Hallie und Annie, verkörpert. Sie sind Gegner beim ersten Zusammentreffen im Camp, werden aber zu Verbündeten, als sie herausfinden, dass sie Geschwister sind. Das komödiantische Element entspringt ihrem Bemühen, die bevorstehende Heirat ihres Vaters mit der auf eine reiche Heirat bedachten Elaine Hendrix zu hintertreiben, während sie ihren Vater mit ihrer Mutter aufs Neue bekanntmachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lindsay Lohan (Hallie "Hal" Parker / Annie "Ann" James) Dennis Quaid (Nicholas "Nick" Parker) Natasha Richardson (Elizabeth "Liz" James) Elaine Hendrix (Meredith "Mer" Blake) Lisa Ann Walter (Chessy "Chess") Simon Kunz (Martin, der Butler) Ronnie Stevens (Großvater Charles James) Originaltitel: The Parent Trap Regie: Nancy Meyers Drehbuch: David Swift, Nancy Meyers, Charles Shyer Kamera: Dean Cundey Musik: Alan Silvestri

