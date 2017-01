History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Power & Ice - Alaska unter Strom Letzter Einsatz USA 2015 Stereo 16:9 Merken Drei Wochen nachdem er sich das Genick gebrochen hat, ist Eric "Bam Bam" von City Electric zurück bei der Arbeit, um an einem beschädigten Freileitungsmast zu arbeiten, der nur per Hubschrauber zu erreichen ist. ALBs Auftrag in Tuntutuliak geht zu Ende. Deshalb machen sich Steve und Erich auf den Weg, um einen neuen Job aufzutun. Unterdessen soll EPC nördlich von Anchorage an einer gefährlichen Leitung arbeiten. Dabei gerät die Crew durch fehlerhafte Ausrüstung in Gefahr. Als der Winter zu Ende geht, wird deutlich, dass nicht alle Firmen in dieser harten Welt überleben werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Power & Ice Altersempfehlung: ab 12