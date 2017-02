AXN 00:15 bis 01:10 Krimiserie Dexter Nummer 13 USA 2010 16:9 Merken Dexter hat auf der Jagd nach Lumens ehemaligen Peinigern einen möglichen Verbündeten entdeckt. Als die Mordkommission Beweise findet, die auf eines von Lumens Opfern schließen lässt, muss das neue Killer-Paar vorsichtig werden. Währenddessen arbeitet Debra an ihrem alten Fall weiter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter Morgan) Jennifer Carpenter (Det. Debra Morgan) David Zayas (Sgt. Angel Batista) James Remar (Harry Morgan) C. S. Lee (Vincent Masuka) Desmond Harrington (Det. Joseph "Joey" Quinn) Lauren Velez (Lt. Maria LaGuerta) Originaltitel: Dexter Regie: Keith Gordon Drehbuch: Scott Reynolds Kamera: Romeo Tirone Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18