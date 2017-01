NDR 20:15 bis 21:00 Dokumentation Expeditionen ins Tierreich Wildes Skandinavien - Das Abenteuer D 2010 Stereo Untertitel HDTV Merken Mit überwältigenden Bildern präsentiert die siebenteilige NDR Naturfilmreihe "Wildes Skandinavien" die raue, ungezähmte Natur des hohen Nordens. Bis heute sind dort schroffe Küsten und Fjorde, Gletscher, Vulkane und Urwälder Lebensraum seltener Pflanzen und Tiere: In Finnland sind es Braunbären, in Schweden Elche, auf Island Polarfüchse oder in Norwegen Moschusochsen. Jede Folge der Reihe entführt mit spektakulären Bildern in die Wildnis Nordeuropas. International renommierten Tierfilmern sind dank langer Drehzeiten mit HD-Kameratechnik, atemberaubender Flüge und aufwendiger Makroaufnahmen, Zeitraffer- und Superzeitlupenaufnahmen einzigartige Szenen gelungen. Skandinavien wie man es noch nie vorher gesehen hat. Die Folge "Das Abenteuer" wirft einen Blick hinter die Kamera und berichtet von gefährlichen, skurrilen und aufregenden und Erlebnissen der Tierfilmer während der drei Jahre andauernden Dreharbeiten. Vier NDR Naturfilm-Kamerateams sind unterwegs, um in äußerst abgelegenen Regionen zu filmen, ihr Ziel: von Grönland bis Finnland einzigartige Tier- und Landschaftsaufnahmen zu machen. In Norwegen will Jan Haft die seltenen Moschusochsen filmen. Dazu benutzt er eine ferngesteuerte Kamera, die er auf dem Tundra-Boden installiert. Doch ein junger Bulle scheint von dem fremden Gerät irritiert und wird wütend. Kurzerhand nimmt er die Kamera auf die Hörner. Derartige Aufnahmen waren eigentlich nicht geplant. Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg wollen sich per Heißluftballon von oben einen Überblick über die finnischen Winterwälder verschaffen. Es ist ihre erste Ballonfahrt nach einem katastrophalen Ballonunfall in Russland, bei dem Ivo sich schwer verletzt hatte. Schon kurz nach dem Start geht auch diesmal alles schief: Der Ballon kracht in einen Baum. Dann verfangen sich Äste im Gasbrenner, beginnen Feuer zu fangen. Ob das die letzte Ballonfahrt in ihrem Leben sein wird? In Grönland ist Uwe Anders den Eisbären auf der Spur. Es ist nicht das erste Mal, dass er die großen Raubtiere filmt. Doch die grönländischen Exemplare haben den Ruf, besonders angriffslustig zu sein. Als sich ein Eisbär dem Zelt-Camp nähert, sind alle Leute in Alarmbereitschaft. Doch der Bär nähert sich, obwohl er hungrig ist, nicht den Essensvorräten, sondern der Campingdusche: Handelt es sich etwa um einen Wellness-Bären? Die wohl aufregendsten Tage seines Lebens erlebt Tobias Mennle auf Island: Er ist hautnah mit der Kamera dabei, als der legendäre Vulkan Eyjafjallajökull ausbricht. Dessen Aschewolke legt den Flugverkehr in ganz Europa lahm. Die Asche verwandelt das Land in eine Wüste, hochgiftig für die dort lebenden Tiere. "Wildes Skandinavien Das Abenteuer" ist die spannende und emotional geprägte Dokumentation über die Entstehung einer besonderen Naturfilmreihe. Sie zeigt Höhepunkte und kleine Niederlagen bei den Dreharbeiten, besonders jedoch das Herzblut aller beteiligten Tierfilmer an ihrem Beruf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Expeditionen ins Tierreich Regie: Heiko de Groot