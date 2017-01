NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Urlaubsfreuden D 2004 Stereo Untertitel 16:9 Merken Endlich mal raus aus der Großstadt. Dirk Matthies ist schon vorgefahren zum Gasthof "Weißer Hirsch", den seine Lieblingswirtin Elli bewirtschaftet. Bernd Voss, Philip Caspersen und Henning Schulz wollen per Segelboot, Svenja und Harry per Zug nachkommen. Da hat Dirk Matthies gerade noch Zeit, gemeinsam mit Elli Bauer Hannes für ein Rendezvous mit einer Dame fit zu machen: Per Kontaktanzeige hat Hannes Ines kennengelernt. Gefühlvolle Briefe wurden ausgetauscht, jetzt steht das erste Treffen ins Haus. Da Ines ohnehin schnell merken wird, dass nicht Hannes, sondern Elli die Briefe geschrieben hat, sollte Hannes wenigstens rasiert sein, ein ordentliches Jackett tragen und eine saubere Wohnung vorweisen. Wie befürchtet, stellt sich Hannes aber ziemlich dumm an, nachdem er Ines vom Bahnhof abgeholt hat. Schon am ersten Abend hören Svenja und Harry heftigen Streit aus Hannes' Küche. Am kommenden Morgen ist Ines verschwunden. Ihre Sachen sind noch da, das Bett ist unberührt. Bauer Hannes behauptet, nicht zu wissen, wo Ines abgeblieben ist. Und Knecht Hinnerk verdrückt sich, sobald er die beiden Polizistinnen sieht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Ann Cathrin Sudhoff (Svenja Menzel) Wilfried Dziallas (Bernd Voss) Peter-Heinrich Brix (Lothar Krüger) Maria Ketikidou (Hariklia "Harry" Möller) Till Demtrøder (Henning Schulz) Matthias Walter (Philipp Caspersen) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Guido Pieters Drehbuch: Norbert Eberlein Kamera: Achim Hasse