Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg - Eine Schafsattrappe namens Gertrud Eine Schafsattrappe namens "Gertrud 2" / Familienzusammenführung bei den Bären / Die Orang-Utans spielen Fußball D 2012 Gertrud ist ein Charakterschaf, nur hübsch ist sie nun mal nicht, und die frisch geschorene Frisur schmeichelt ihrer Nase kein bisschen. Mit ihrer Wolle sollen aber die Löwen beglückt werden: Dave Nelde und Astrid Köhler basteln einen Schafdummy daraus und präsentieren "Gertrud 2" den Löwen. Die wirken auf den ersten Blick ein wenig befremdet. Die Bärenfamilie war lange genug im Schichtwechsel draußen, findet Uwe Fischer. Er will Bärenmann Leo und Mutter Mascha mit den Kindern im Außengehege wieder zusammenführen, wenn auch noch nicht auf einer gemeinsamen Anlage, dann zumindest erst mal auf Sichtkontakt. Kameljunge Kalif verlässt den Tierpark Hagenbeck und muss schon mal die "Koffer packen". Die Orang-Utans stellen die Fußballregeln auf den Kopf. Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.